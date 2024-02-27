Хайдаров отреагировал на смерть бизнесмена Гаврилова после операции в его клинике

Вокруг имени звездного пластического хирурга вновь разгорается скандал.

В Москве умер известный бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Известно, что незадолго до смерти он перенес операцию в клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Какую процедуру сделал Гаврилов

В клинике Хайдарова IQ Plastique Гаврилову провели операцию по шунтированию желудка 17 февраля. Предполагается, что вмешательство прошло штатно, но уже после выписки он вернулся с жалобами на плохое самочувствие.

«Ему стало плохо 21 февраля, он приехал к ним. Жаловался на боль в груди и в животе, дышал тяжело, была тахикардия. У него обнаружили перитонит, промыли желудок, поставили дренажи. Но легче не становилось, и в итоге его перевели в другую больницу, сразу в реанимацию. Там он и умер», — сообщает источник 5-tv.ru.

По неподтвержденной информации, которую публикуют СМИ, причиной смерти могло стать заражение крови после резекции. С таким заявлением выступают родные Гаврилова, которые намерены судиться с руководством клиники.

Реакция клиники на смерть Гаврилова

Администрация клиники IQ Plastique отреагировала на новости о смерти Гаврилова, отметив, что разглашать какую-либо информацию о своем пациенте не вправе. Однако учреждение готово предоставить все необходимые сведения в рамках закона.

«В средствах массовой информации появились сообщения о том, что в клинике IQ Plastique умер московский бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов от заражения крови после резекции желудка. Администрация клиники IQ Plastique считает необходимым довести до сведения заинтересованных лиц, что в клинике IQ Plastique с момента открытия и по настоящее время не умер ни один пациент», — говорится в официальном заявлении.

Обвинения в адрес Хайдарова

Стоит отметить, что среди обвинений в адрес клиники все громче звучит имя Хайдарова, который некоторое время назад стал героем другого скандала. В ненадлежащем оказании услуг врача обвиняли сразу несколько клиентов, в том числе — певицы Любовь Успенская и Слава.

Хайдаров, отметили в клинике, не имеет отношения к операции, которая была проведена Гаврилову. Это подтверждает и сам врач в беседе с 5-tv.ru.

«Я такие операции не выполняю. И отношения к этим операциям я не имею. В нашей клинике никто не умирал», — подчеркивает Хайдаров.

А, по мнению адвоката Александра Добровинского, прежде, чем озвучивать голословные обвинения, необходимо дождаться заключения медэкспертиз и выводов следователей.

«Как мне стало известно, Тимур Хайдаров не имеет никакого отношения к смерти бизнесмена. Операцию проводил другой хирург, не Тимур. Кроме того, после операции, выполненной в клинике доктора Хайдарова, пациент обращался в другую клинику, в которой ему тоже делали операцию. Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определен виновник, суд вынесет свой вердикт. Но пока похоже, это очередная попытка очернить Тимура. Вот не дает он никому покоя. Может быть, потому что так и не удалось никому развести Хайдарова на деньги. Ни певицам, ни их адвокатам, ни примкнувшим к ним с понятной целью…» — говорит Добровинский.

По факту случившегося проводятся соответствующие проверки и экспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Хайдаров объяснил ликвидацию своей клиники.