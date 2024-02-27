«Подрастает смена»: сын Сумишевского исполнил песню в день рождения

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 42 0

В свой день рождения сын певца Сумишевского спел песню

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Instagram* / yaroslav_sumishevskiy; 5-tv.ru

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Любящий отец вручил наследнику множество шариков.

Российский эстрадный певец Ярослав Сумишевский отмечает день рождения сына — Мирону исполнилось семь лет. Артист в личном блоге трогательно поздравил любимого ребенка.

«Очень горжусь и люблю этого парня, а еще бесконечно счастлив рядом. Сегодня хочу пожелать — великих целей, бравых стремлений и энергии на реализацию всего задуманного. Уверен, впереди еще ждет много открытий, побед, и на этом длинном пути я всегда буду рядом», — проникновенно поздравил сына он.

Любящий отец вручил Мирону много шариков, чтобы тот загадал желание и отправил их в небо — сын так и поступил. А затем в честь своего праздника исполнил отрывок из песни отца «За окошком вишня»: сразу видно, тренируется будущее поколение.

«Подрастает смена папе. Скоро во всех концертных залах страны», — смеется Сумишевский.

В 2021 году в семье певца произошла трагедия. Его жена Наталья скончалась в результате страшного ДТП — дети и творчество помогли артисту пережить эту утрату.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Гоген Солнцев поделился важным событием из личной жизни.

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