«Сотворили чудо»: Гоген Солнцев поделился важным событием из личной жизни

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 47 0

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал фото новорожденного малыша

«Сотворили чудо»: Гоген Солнцев поделился важным событием из личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Поклонников интересует главный вопрос — кто мать?

Актер и шоумен Илья Солнцев, более известный как Гоген Солнцев, неожиданно намекнул на рождение ребенка. Он выложил фото с новорожденным малышом, указывая на то, что стал отцом, сообщает KP.RU.

Instagram* / solntcev

«В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете», — гласит подпись к снимку.

На руке Солнцева красуется обручальное кольцо. Видимо, скоро выйдет очередное ток-шоу с его участием.

Гоген - завсегдатай скандальных телепрограмм. Его известность также связана с женитьбой на почти 70-летней Екатерине Терешкович.

Пара всегда хотела иметь детей. Но спустя время эпатажный артист развелся с пенсионеркой и женился на ее дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды шоу-бизнеса монетизируют семейные проблемы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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