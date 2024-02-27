«Сотворили чудо»: Гоген Солнцев поделился важным событием из личной жизни

Поклонников интересует главный вопрос — кто мать?

Актер и шоумен Илья Солнцев, более известный как Гоген Солнцев, неожиданно намекнул на рождение ребенка. Он выложил фото с новорожденным малышом, указывая на то, что стал отцом, сообщает KP.RU.

Instagram* / solntcev

«В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете», — гласит подпись к снимку.

На руке Солнцева красуется обручальное кольцо. Видимо, скоро выйдет очередное ток-шоу с его участием.

Гоген - завсегдатай скандальных телепрограмм. Его известность также связана с женитьбой на почти 70-летней Екатерине Терешкович.

Пара всегда хотела иметь детей. Но спустя время эпатажный артист развелся с пенсионеркой и женился на ее дочери.

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