Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

Компания пояснила, что начало разбирательства связано с «нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам».

Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России

Фото: KIMMO BRANDT / ТАСС

Финская государственная энергетическая компания Fortum начала арбитражное разбирательство против России и намерена потребовать компенсации за арест своих активов. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсацию за незаконный арест своих активов в целях защиты своей правовой позиции и интересов акционеров», — говорится в сообщении.

Компания пояснила, что начало разбирательства связано с «нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам», которые Россия заключила с Нидерландами и Швецией.

В июле 2023 года Fortum направила России уведомления о споре, которые стали первыми необходимыми для арбитражного разбирательства шагами. Однако российская сторона, как отмечается, не вступила в переговоры с компанией.

Fortum будет требовать компенсацию стоимости своих акций в ПАО «Фортум» и инвестиций в России. Сумма составляет несколько миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Министерстве финансов России ответили на обвинения со стороны Carlsberg.

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