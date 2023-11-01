В Министерстве финансов РФ ответили на обвинения главы Carlsberg

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Минфин РФ: временное управление в «Балтике» не влечет изменения структуры

В Министерстве финансов РФ ответили на обвинения главы Carlsberg

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Временное управление «Балтикой» введено на основании указа президента России.

Установление временного управления компании пивной продукции «Балтика» никак не повлияло на изменение структуры собственности. Так ответило Министерство финансов России на обвинение главы Carlsberg в «краже» части компании в РФ.

В Минфине подчеркнули, что компания не входит в собственность страны. Кроме того, временный управляющий — Росимущество — не может распоряжаться собственностью.

«Введение временного управления не влечет изменения структуры собственности», — ответили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве финансов напомнили о том, что временное управление «Балтикой» введено на основании указа Владимира Путина — президента РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что десять регионов РФ получат особые выплаты от Минфина.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:50
Нелепая случайность разрушила брак: трагедия жизни Василия Ланового
1:32
Суицид или неосторожность с таблетками? Новые подробности о смерти Мэттью Перри
1:14
«Внезапная» экзотика: как змеи проникают в квартиры жителей Москвы
1:03
МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область
0:56
В Министерстве финансов РФ ответили на обвинения главы Carlsberg
0:38
По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы арестованы семь человек

Сейчас читают

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
Начался самый страшный день в году: о чем предупредил священник на Хэллоуин
Политолог: дни Нетаньяху как лидера Израиля сочтены
«Вера в добро»: Ольга Кабо объяснила феномен популярности сказок

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд