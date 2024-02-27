«Караван идет»: Силуанов оценил влияние санкций Запада на экономику России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Силуанов: экономика России выросла, несмотря на западные санкции

«Караван идет»: Силуанов оценил влияние санкций Запада на экономику России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Доходы населения выросли на 5,4%, а инвестиции — на 10,5%, отметил министр.

Российская экономика, несмотря на многочисленные западные санкции, введенные после начала СВО, продолжает расти. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он отметил, что ответом на такие меры должна стать ответственная макроэкономическая политика, которая снизит до минимума влияние рестрикций на экономику страны.

«Мы видим неплохие показатели за прошлый год. Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идет своей дорогой», — цитирует министра РИА Новости.

Кроме того, Силуанов добавил, что Россия обязательно найдет выход из ситуации с замороженными активами на Западе и при необходимости примет ответные меры.

Санкционное давление стран Запада на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Российские власти регулярно обращают внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вошло в очередной пакет антироссийских санкций.

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