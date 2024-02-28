В ЦБ спрогнозировали сроки снижения ключевой ставки в России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

В ЦБ допустили снижение ключевой ставки раньше II полугодия 2024 года

В ЦБ спрогнозировали сроки снижения ключевой ставки в России

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Какого мнения придерживаются сотрудники регулятора?

Члены совета директоров ЦБ ожидают снижения ключевой ставки во втором полугодии 2024-го. Об этом говорится в резюме обсуждения показателя по итогам заседания, которое прошло 16 февраля.

«Большинство участников ожидали, что в базовом сценарии условия для начала снижения ключевой ставки сложатся во второй половине 2024 года. Отдельные участники не исключали возможности, что снижение начнется несколько раньше», — отмечается в заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Ее не повысили до 17%, сохранив показатель на уровне 16%.

Это случилось потому, что эффект от предыдущих повышений еще не проявился в полной мере, отметили в регуляторе. Зимой наблюдалось снижение темпов роста цен, а это указывает на то, что денежно-кредитная политика уже достигла определенной степени жесткости.

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