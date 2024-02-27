В ЦБ объяснили отказ от повышения ключевой ставки до 17%

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 18 0

ЦБ сохранил ставку на уровне 16% из-за состояния экономики

В ЦБ объяснили отказ от повышения ключевой ставки до 17%

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какие аргументы приводили участники дискуссии?

ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Ее не повысили до 17%, сохранив показатель на уровне 16%.

Это случилось потому, что эффект от предыдущих повышений еще не проявился в полной мере, отметили в регуляторе. Зимой наблюдалось снижение темпов роста цен, а это указывает на то, что денежно-кредитная политика уже достигла определенной степени жесткости.

Потребители перестали бояться скачков цен, добавили в ЦБ. Участники дискуссии, которые выступали за повышение ставки, отметили, что пока нет свидетельств устойчивого снижения инфляции.

Также, свидетельствуют данные ЦБ, ухудшились показатели внешней торговли из-за снижения цен на сырьевых рынках и сложностей с платежами. Но все-таки сохранить ставку на уровне в 16% — решение более обоснованное, говорится в резюме.

Данный вариант будет способствовать возвращению к цели по инфляции в 4%. При этом большинство участников ожидали, что в базовом сценарии ключевая ставка начнет снижаться во второй половине 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, какие последствия могут быть из-за роста курса евро.

-1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.04
-0.59 99.92
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:29
Патрушев провел консультации по вопросам безопасности в Никарагуа
23:16
В ЦБ объяснили отказ от повышения ключевой ставки до 17%
23:13
Новый Наполеон: зачем Макрон зовет Европу в поход против России
23:09
Годы работы насмарку: Apple отказалась от разработки собственного электромобиля
22:59
«Разделяют ценности»: Лавров заявил о провале проводимой на Западе русофобской политики
22:52
«Подрастает смена»: сын Сумишевского исполнил песню в день рождения

Сейчас читают

«Из-за проверки»: в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram
Четко и без лишних эмоций: Лавров поставил Макрона на место
Патологоанатомы объяснили сообщения о заживо погребенных людях - не для слабонервных
Ирина Тартаковская: «Немалое количество мужчин не востребованы женщинами вообще»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок