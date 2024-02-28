«Я не понял, что такое любовь»: Евдокимов заговорил о чувствах на фоне слухов о разрыве с Асмус

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Евдокимов заговорил о любви после слухов о расставании с Асмус

«Я не понял, что такое любовь»: Евдокимов заговорил о чувствах на фоне слухов о разрыве с Асмус

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Пара провоцирует вокруг себя все больше сплетен.

Актер Роман Евдокимов, по мнению многих поклонников, перестал встречаться с Кристиной Асмус. Они еще больше поверили в эту теорию после того, как он вдруг заговорил о природе любви между мужчиной и женщиной.

Сами актеры продолжали держать оборону и до недавних пор молчали о личном. Однако Евдокимов все же раскрыл некоторые детали личной жизни.

В интервью журналу Men Today он рассказал, что для него значит слово «любовь». По его мнению, такие чувства возникают не сразу, а тогда, когда между людьми уже утихли страсти и первая влюбленность.

«Когда ты видишь человека таким, какой он есть: без прикрас и иллюзий. И при этом ежедневно и ежесекундно выбираешь. Я не понял, что такое любовь. Да никто не понял. Но я могу сформулировать это так: любовь — это принятие и прощение», — заявил он.

Вместе с тем Евдокимов отметил, что сейчас он переживает немало изменений в своей жизни. Чтобы принять их, ему потребовалось немало времени и усилий — связаны ли они с Асмус, он уточнять не стал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Кристина Асмус переписывается с экс-мужем Гариком Харламовым.

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