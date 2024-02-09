В России журналист Такер Карлсон встречался со Сноуденом и Тарой Рид

О чем разговаривали журналист и беженцы из США?
Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight
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Американский журналист Такер Карлсон в ходе визита в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Об этом сообщает издание Semafor.
По данным журналистов, мужчины общались несколько часов. О чем именно шла речь, не уточняется. Также Такер встретился с Тарой Рид, которая обвиняла в домогательствах действующего президента США. Источник утверждает, что журналист записал с женщиной, работавшей помощницей Джо Байдена, интервью.
Сноуден стал известен в 2013 году, когда передал в СМИ ряд секретных документов о работе спецслужб США и Великобритании. Мужчина вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву. Несколько лет назад ему предоставили гражданство России. Сейчас российский паспорт хочет получить и Рид.
Виктор Бут: интервью Такера Карлсона с Путиным еще не вышло, но уже сработало
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилась первая фотография Такера Карлсона и президента России Владимира Путина. Двухчасовое интервью выйдет 9 февраля в 02:00 по московскому времени.
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