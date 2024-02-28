Немецкие истребители активизировались из-за российского самолета Ил-20М

Силы ФРГ уже завершили операцию.

Военно-Воздушные силы Германии подняли истребители в понедельник, 26 февраля, когда увидели российский военный самолет. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ на странице в соцсети X.

«Наши истребители Eurofighter обнаружили к юго-востоку от Хельсинки российский самолет Ил-20М (COOT-A), не имеющий плана полета», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, немецкие истребители быстрого реагирования были подняты с базы на севере Германии в Лаге. ВВС ФРГ завершили свою операцию после того, как установили визуальный контакт с самолетом РФ. Все прошло без происшествий.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал угоном и пиратством арест российского самолета Ан-124. Борт удерживается там с февраля 2022 года.