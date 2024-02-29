Влажная проблема: какие продукты вызывают обильное потоотделение

Что делать, если от любимых блюд бросает в жар, но отказываться от них вы не хотите?

Питание сильно влияет на терморегуляцию в организме. Возможно, вы замечали как после вкусного, но тяжелого приема пищи становится очень жарко.

На обильное потоотделение влияют, прежде всего, мясо, фаст-фуд, полуфабрикаты, снэки и чипсы, а также кофе и газированные напитки. Здесь принцип прост: чем тяжелее еда, тем сложнее она переваривается и тем больше нужно сил потратить организму для этого.

А, значит, тело будет сильнее нагреваться и больше потеть. Например, в полуфабрикатах катастрофически не хватает клетчатки и ферментов, которые нужны для правильного усвоения.

Кроме того, в них содержится большое количество жира, что еще дополнительно затрудняет переваривание пищи. Мясные блюда организму также тяжело усвоить, так как белки — это самые сложные молекулы для расщепления.

На это организму требуется в семь раз больше энергии, чем на переваривание жиров и углеводов. Специи, в свою очередь, создают термический эффект, из-за чего нам становится жарко, что также усиливает потоотделение.

Как предотвратить усиленное потоотделение

Пейте достаточное количество воды, ешьте в прохладной обстановке, принимайте холодный душ, нормализуйте свой вес, сокращайте порции таких продуктов, сбалансируйте питание овощами и цельнозерновыми продуктами. А после приема пищи прогуляйтесь на свежем воздухе.

Однако, если вас беспокоит потливость, лучше лишний раз посетить эндокринолога, чтобы убедиться в отсутствии гормональных сбоев. Это особенно актуально, если вы заметили резкое изменение запаха пота.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего появляется «мясной пот» и чем он грозит.