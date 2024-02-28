Названы дата и место отпевания экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова

|
Евгения Романова
Евгения Романова 78 0

Отпевание экс-главы правительства СССР Рыжкова пройдет в Храме Христа Спасителя

Названы дата и место отпевания экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Также стало известно, когда состоятся похороны.

Отпевание бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова, умершего в возрасте 94 лет, состоится в Храме Христа Спасителя 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Предварительно, в пятницу в Храме Христа Спасителя будет прощание и в пятницу будут похороны», — говорится в публикации.

Также предполагается, что Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище.

Бывший премьер СССР Николай Рыжков скончался 28 февраля на 95-м году жизни. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала его человеком-эпохой государственного масштаба и ярчайшим примером «человека труда».

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год. С 2003-го являлся сенатором от Белгородской области, в октябре прошлого года он досрочно сдал мандат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни экс-директор Пятого канала Валентин Сошников. Телевизионный и театральный режиссер, журналист, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации умер на 80-м году жизни.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.04
-0.59 99.92
-0.26
Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Последние новости

14:51
«Они постоянно тут»: российский боец рассказал о спецназе НАТО в зоне СВО
14:46
Огненная стихия: Техас охватили масштабные лесные пожары
14:42
Второй раз: экстренно госпитализирована 81-летняя Ангелина Вовк
14:41
«Создают проблемы»: Китай объяснил сбои в расчетах вмешательством извне
14:31
«Хочется обнять и поцеловать»: Виторган признался в безудержной любви к дочерям
14:23
«Останется в истории»: Матвиенко о том, каким был глава Верховного суда Лебедев

Сейчас читают

Не терпят конкуренции: почему Запад никак не "отвяжется" от российского СПГ
Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков
«Стоит на вооружении США»: что известно о найденном в Запорожской области химоружии BZ
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок