Новая беда: переживший онкологию 73-летний Буйнов пожаловался на недуг

Что случилось со знаменитым артистом?

Народный артист РФ Александр Буйнов пожаловался на внезапную простуду. Певец сообщил в своем блоге, что, скорее всего, его продуло.

«Где-то я немного не заметил сквозняк, а это при нашем ритме — плевое дело, либо обычная вирусная инфекция решила познакомиться со мной лично. Знакомство, конечно, не очень приятное. Но унывать не будем, лечусь по полной программе, даже решил попробовать малиновое варенье, хотя относился к этому скептически», — делится артист.

К своим 73 годам успешный музыкант пережил немало событий. В 2011 году у него обнаружили онкологию.

Певец тяжело и долго боролся со страшным недугом. А в январе 2022 года неожиданно сломал руку на ровном месте.

При этом 2023 год тоже не был легким для артиста. По информации СМИ, Буйнов начал прихрамывать на одну ногу и едва передвигаться.

Буйнов принимает свои болезни как должное, он живет полной жизнью и не оставляет поклонников без своего творчества. Такое отношение помогает ему преодолевать все трудности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что причиной болезни Бари Алибасова стала высокая половая активность.