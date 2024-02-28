Европа хочет полностью отказаться от поставок российского газа через Украину

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Евгения Романова
Евгения Романова 67 0

Макфи: ЕК работает над полным отказом от поставок газа РФ через Украину

Европа хочет полностью отказаться от поставок российского газа через Украину

Фото: Stefan Sauer / ТАСС

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Сегодня его получают пять европейских стран.

Европейская комиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Об этом заявил председатель ЕК Тим Макфи в ходе брифинга в Брюсселе.

Он отметил, что сегодня получают газ из России по такому маршруту Австрия, Словакия, Чехия и Италия. Полный объем поставок составляет примерно 15 миллиардов кубометров в год. Еврокомиссия находится с этими странами в тесном контакте в рамках вопроса снабжения газом.

«Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно», — сказал Макфи.

Контракт между Россией и Украиной заключен на пять лет в 2019 году. Газ идет через украинскую территорию в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. В Кремле заявляли о нарушении логистических цепочек при отказе транзита газа через Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон объяснила, почему ЕК не заинтересована в транзите газа через Украину. Он отметила: от голубого топлива из России в ЕС хотят отказаться к 2027 году. При этом Европа может принять аналогичное решение в отношении сжиженного природного газа и раньше.

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