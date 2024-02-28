Европа хочет полностью отказаться от поставок российского газа через Украину

Сегодня его получают пять европейских стран.

Европейская комиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Об этом заявил председатель ЕК Тим Макфи в ходе брифинга в Брюсселе.

Он отметил, что сегодня получают газ из России по такому маршруту Австрия, Словакия, Чехия и Италия. Полный объем поставок составляет примерно 15 миллиардов кубометров в год. Еврокомиссия находится с этими странами в тесном контакте в рамках вопроса снабжения газом.

«Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно», — сказал Макфи.

Контракт между Россией и Украиной заключен на пять лет в 2019 году. Газ идет через украинскую территорию в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. В Кремле заявляли о нарушении логистических цепочек при отказе транзита газа через Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон объяснила, почему ЕК не заинтересована в транзите газа через Украину. Он отметила: от голубого топлива из России в ЕС хотят отказаться к 2027 году. При этом Европа может принять аналогичное решение в отношении сжиженного природного газа и раньше.