Для бережливых: ТОП-4 способа сэкономить на аренде жилья

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 17 0

Риелтор Полякова: лучший способ сэкономить на аренде жилья — снимать в складчину

Для бережливых: ТОП-4 способа сэкономить на аренде жилья

Фото: Лиходеев Семен / ТАСС; 5-tv.ru

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Но будут ли стоить неудобства сохраненных денег?

Россияне часто сталкиваются с проблемой дорогой аренды жилья. Риелтор Оксана Полякова назвала изданию Газета.ру четыре метода, как снизить стоимость съема квартиры.

Недорогой вариант жилья следует искать в удаленных районах города: чем дальше от центра будет жилье, тем ниже стоимость. Также нужно обращать внимание на отдаленность метро - если оно, конечно, есть в городе.

«Например, в Москве, если добираться до станции метро или МЦК придется на наземном транспорте, стоимость найма может быть снижена на 5-20% в зависимости от длительности поездки», — говорит специалист.

Второй метод — снимать жилье в складчину. В этом году заявок на такую аренду стало больше на 30%, нежели в прошлом.

Третий способ — выбрать квартиру в не очень хорошем виде, без ремонта. В зависимости от качества и количества повреждений цена будет ниже.

Снять жилье «под ремонт» — четвертый путь. В данном случае отделочные работы ложатся на плечи квартирантов.

Ранее 5-tv.ru писал, как получить офис или землю в аренду для бизнеса за бесценок.

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