Экс-премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище

Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя.
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
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Бывшего премьер-министра СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова и коммунистической фракции в Госдуме Александр Ющенко.
«Николая Ивановича Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище 1 марта», — сказал он.
Ющенко добавил, что прощание и отпевание состоится в храме Христа Спасителя.
Политик скончался на 95-м году жизни. Он был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год.
С 2003-го являлся сенатором от Белгородской области. В октябре прошлого года он досрочно сдал мандат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Рыжкова «человеком-эпохой государственного масштаба». Он всегда переживал за то дело, над которым работал, за людей и страну, все происходящее пропускал через себя.
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