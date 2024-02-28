Экс-премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 47 0

Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя.

Экс-премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Бывшего премьер-министра СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова и коммунистической фракции в Госдуме Александр Ющенко.

«Николая Ивановича Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище 1 марта», — сказал он.

Ющенко добавил, что прощание и отпевание состоится в храме Христа Спасителя.

Политик скончался на 95-м году жизни. Он был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год.

С 2003-го являлся сенатором от Белгородской области. В октябре прошлого года он досрочно сдал мандат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Рыжкова «человеком-эпохой государственного масштаба». Он всегда переживал за то дело, над которым работал, за людей и страну, все происходящее пропускал через себя.

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