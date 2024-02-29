Патрушев обсудил с Ортегой сотрудничество в сфере безопасности

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Он также встретился с вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Обсуждены вопросы, направленные на укрепление многопрофильного стратегического партнерства России и Никарагуа», — говорится в заявлении.

Помимо этого, стороны уделили внимание углублению взаимодействия двух стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока. Отмечается, что Патрушев также встретился с вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патрушев провел консультации по вопросам безопасности в столице Никарагуа. Были подробно обсуждены меры противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

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