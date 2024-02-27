Патрушев провел консультации по вопросам безопасности в Никарагуа

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Состоялся обмен мнениями по различным темам.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел консультации по вопросам безопасности в столице Никарагуа. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Подробно обсуждены меры противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении.

Консультации, как отмечается, состоялись с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял Патрушева, находившегося с официальным визитом в Гаване.

Стороны в ходе беседы отметили, что Москва и Гавана нацелены на сохранение и углубление российско-кубинских отношений, а также являются друг для друга надежными союзниками.

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