Патрушев провел консультации по вопросам безопасности в Никарагуа

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел консультации по вопросам безопасности в столице Никарагуа. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Подробно обсуждены меры противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении.

Консультации, как отмечается, состоялись с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял Патрушева, находившегося с официальным визитом в Гаване.

Стороны в ходе беседы отметили, что Москва и Гавана нацелены на сохранение и углубление российско-кубинских отношений, а также являются друг для друга надежными союзниками.