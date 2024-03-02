🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 2 марта, удачный день для решения финансовых вопросов. Сегодня вам представится великолепный шанс увеличить свой доход и сделать разумные приобретения. Удачное время для финансовых операций и вложений.

♈ Овны

Хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели. В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу. Откровенный, доверительный разговор поможет снять напряжение.

Космический совет: не стоит отказываться от новых идей или предложений.



♉ Тельцы

Этот день символизирует мудрость, духовное преображение. Посвятите его всему, что возвышает дух. В высшей степени благоприятно начало благотворительных дел, зачатие. Ребенок, зачатый сегодня, может быть незаурядной личностью, обладать крепким здоровьем и нравственной чистотой.

Космический совет: демонстрируйте окружающим ваши таланты.



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♊ Близнецы

День, неблагоприятный во всех отношениях. Могут возникнуть серьезные финансовые проблемы. Вероятны потери и утраты. Автолюбители должны быть предельно внимательны, ибо рассеянность может стать причиной необратимых событий. Не отдаляйтесь от близких людей, не замыкайтесь в себе. Вам необходима материальная и моральная поддержка. Не исключено, что пораженным Рыбам будет нужна помощь квалифицированного психолога.

Космический совет: полагайтесь на свою интуицию.

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♋ Раки

Противоречивый день. В первой половине дня многие из Овнов испытают чувство вдохновения и смогут легко справиться с самыми наболевшими проблемами. В отношениях с родными возможно преобладание сердечности и стремление к взаимопониманию. Но во вторую половину дня вам лучше избегать любых дел и контактов — вероятно плохое известие и возникшая в связи с этим напряженность в отношениях.

Космический совет: не конфликтуйте, больше слушайте.

♌ Львы

Противоречивый день. Радости и невзгоды в этот день будут чередоваться. Домашние проблемы и хлопоты могут изменить ваше настроение к худшему. Не идите на компромисс с совестью: можете потерять много верных друзей. События могут серьезно повлиять на ваше представление о себе. В семейной жизни возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев. Сегодня весьма вероятна неприятная неожиданность.

Космический совет: все в ваших руках, действуйте решительно.

♍ Девы

Домашние хлопоты могут принести радость от совместных действий с близким человеком. День полон планов и надежд, большинству из которых суждено осуществиться. Неожиданный поступок может стать причиной осложнения отношений с друзьями. Благоприятны прогулки, физические нагрузки, дорогостоящие покупки, кроме приобретения драгоценностей или изделий из камня.

Космический совет: балуйте себя милыми подарками.





♎ Весы

Вероятно, что сегодня проявятся неудачи в финансовой сфере, если строительство вами воздушных замков заслонит реальное положение дел. Вы слишком оптимистично оцениваете ситуацию. На самом деле от вас требуется осторожность и взвешенность.

Космический совет: сегодня решайте вопросы коллективно.



♏ Скорпионы

Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятны нервные срывы, нервозность. Умейте справляться со своими эмоциями. День неблагоприятен для любой финансовой деятельности. Скорее всего все начинания будут обречены на провал. Не исключено, что данные вам обязательства и обещания окажутся обманом или не приведут к ожидаемым результатам.

Космический совет: стоит много внимания уделять окружающим.

♐ Стрельцы

Противоречивый день. Радости и невзгоды в этот день будут чередоваться. Вы сможете решить самые наболевшие проблемы. Многие из вас испытают чувство вдохновения. Те, для кого искусство является делом жизни, будут счастливы, занимая 2019 сь самовыражением. Возрастет интерес к оккультным наукам, целительству, астрологии. В отношениях с родными возможно преобладание сердечности и стремление к взаимопониманию.

Космический совет: все должно быть четко организовано и спланировано.

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♑ Козероги

Благоприятный день для коммерческих операций, учебы, оформления и подписания документов. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения. Совместные проекты принесут прибыль. Все, что будет происходить, пойдет вам на пользу, каким бы ни казалось на первый взгляд.

Космический совет: следует избегать лености и апатии.



♒ Водолеи

День связан с ослаблением жизненной энергии. Возможно возникновение простудных и обострение хронических заболеваний. Позаботьтесь о диете, отдайте предпочтение натуральным, свежим продуктам и сокам. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из себя. Общение с животными многим поможет восстановить равновесие и гармонию в чувствах и мыслях. Известно, что животные могут даже излечить некоторые заболевания.

Космический совет: могут обостряться противоречия с окружающими.





♊ Рыбы

Радость общения с партнерами может быть омрачена неприятной новостью, связанной с предстоящими обременительными обязанностями. Неожиданный поступок или случайно брошенная фраза может стать. причиной осложнения отношений с друзьями.

Космический совет: не требуйте от себя и окружающих лишнего.

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