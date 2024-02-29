Собянин сообщил о масштабной модернизации многопрофильных клиник Москвы

На территории стационаров уже работают флагманские центры для оказания экстренной помощи по новому стандарту.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
В столице продолжают обновлять многопрофильные клиники и создавать инновационную медицинскую инфраструктуру. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.
В частности, капитальный ремонт идет в хирургическом корпусе № 10 городской клинической больницы имени В. В. Вересаева. Здесь начнут работу операционный блок, два отделения реанимации и интенсивной терапии, а также терапевтическое, эндокринологическое, кардиологическое и неврологическое отделения.
Работы также ведутся в корпусе № 4 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова. В нем откроют обновленные и переоснащенные отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии и компьютерной томографии.
На территории обоих стационаров уже работают флагманские центры для оказания экстренной помощи по новому стандарту.
«Также капитальный ремонт идет в 12 приемных отделениях 11 стационаров. Продолжается обновление корпусов Боткинской больницы и капремонт поликлиник», — отметил Мэр Москвы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новоселье по реновации отпраздновали почти 130 тыс. москвичей.
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