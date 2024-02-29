Подойдет ко всему: стилист посоветовала купить к весне всего одну «супервещь»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

Стилист Манукова посоветовала купить к весне универсальный бомбер

Подойдет ко всему: стилист посоветовала купить к весне всего одну «супервещь»

Фото: www.globallookpress.com / Bildverlag Bahnmüller

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В период межсезонья погода переменчива, поэтому вашему гардеробу нужны универсальные решения.

Всего один предмет гардероба может украсить ваши ежедневные образы этой весной. Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова объяснила, к чему стоит присмотреться в ближайшие несколько месяцев.

По словам эксперта, в период межсезонья универсальным элементом гардероба станет бомбер. Весной он защитит от погодных капризов и при этом подойдет к любому образу. Например, бомбер станет уместным «верхом» как для спортивного, так и для более делового лука.

Кроме того, сейчас представлены варианты таких курток из различных материалов, что делает эту вещь еще более универсальной и доступной. Как отметила Юлия Манукова для Газета.ру, модели из кожи — самый дерзкий из вариантов.

Помимо бомберов специалист посоветовала присмотреться к стеганым курткам и шубам из искусственного меха. При их выборе стоит ориентироваться на более свободный крой, так как облегающие модели могут сильно упростить образ.

Что касается цвета, эксперт посоветовала обратить внимание на пуховики и пальто-халаты в коричневых оттенках. Данный вариант станет достойной альтернативой классическому и привычному черному и серому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как добавить блеска в повседневные образы.

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