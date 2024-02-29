Чемезов заявил о переносе сроков выпуска самолетов МС-21: «Беспокоимся о безопасности»
Чемезов заявил о переносе сроков выпуска самолетов МС-21
Фото: Романенко Эрик/ ТАСС
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Модель еще до конца не прошла все испытания.
Самолет МС-21 еще прошел не все испытания, поэтому сроки серийного выпуска сдвигаются. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в кулуарах послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось в Гостином дворе в Москве.
«У нас испытания еще не завершены. <…>Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — отметил Чемезов.
Глава «Ростеха» не назвал точных дат завершения испытаний, но добавил, что серийного выпуска МС-21 в текущем году не будет. Чемезов допустил, что это произойдет в 2025 году, но не исключил переноса на 2026-й. Однако сам «Ростех» желает завершить все испытания как можно скорее.
В конце 2023 года Росавиация выдала разрешение самолету МС-21 на перевозку максимального количества пассажиров. Перед этим специалисты успешно провели наземные испытания по аварийной эвакуации. Люди выбрались из самолета за 81,7 секунд, хотя нормы предусматривают 90 секунд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия произведет более одной тысячи самолетов к 2030 году. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.
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