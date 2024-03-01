Деревянный павильон загорелся в парке Горького в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 21 0

Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Деревянный павильон загорелся в парке Горького в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

При этом информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. Отмечается, что горел один из деревянных павильонов.

Тушение осложняло близкое расположение строений друг к другу. К настоящему моменту московские огнеборцы полностью ликвидировали пожар. 

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владимирской области произошел крупный пожар. В Муроме полыхала мебельная фабрика.

Из-за большого количества горючих материалов в здании огонь очень быстро распространялся и охватил площадь 800 квадратных метров. Тушили возгорание десятки спасателей. 

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