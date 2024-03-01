«Искренне любим друг друга»: Шаляпин честно ответил слухи о романе с Волочковой

В каких же он отношениях с балериной?

Певец Прохор Шаляпин ответил на многочисленные слухи о романе с балериной Анастасией Волочковой. Дело в том, что в последнее время многие стали часто видеть исполнителя в компании Волочковой. Более того, он даже заменил в спектакле актера Никиту Джигурду, который бессменно участвовал в постановках балерины. Поэтому неудивительно, что люди стали что-то подозревать. Однако Прохор Шаляпин поспешил разочаровать публику.

«С Анастасией Волочковой мы в очень хороших, дружеских и теплых отношениях. Мы искренне любим друг друга и всегда готовы прийти на помощь», — поделился артист в эфире одного из федеральных телеканалов.

При этом Шаляпин уточнил, что очень гордится дружбой с Анастасией и восхищается ею. Прохор также отметил, что, несмотря на все жизненные трудности, балерина смогла остаться добрым и искренним человеком. Этому стоит поучиться у нее.

Ранее 5-tv.ru писал про то, как Шаляпину предложили место на кладбище в обмен на дружбу.