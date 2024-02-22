«На Новодевичьем»: Штурм предложила Шаляпину место на кладбище в обмен на дружбу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Штурм предложила Шаляпину место на Новодевичьем кладбище в обмен на дружбу

«На Новодевичьем»: Штурм предложила Шаляпину место на кладбище в обмен на дружбу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Как артист отреагировал на столь необычное и пугающее предложение?

Певица Наталья Штурм в ходе обсуждения взаимоотношений между мужчиной и женщиной, жадности и изменах, харизме и энергетике, щедрости и любви предложила своего коллеге Прохору Шаляпину место на кладбище. Только поставила ему одно условие…

Артисты стали героями программы на одном международном телеканале. Там они много болтали о жизни и отношении к разным вещам. Шаляпин вспомнил оперного и камерного певца Федора Шаляпина. Для артиста он пример того, как при помощи энергетики можно будоражить окружающих.

«Такой русской стати, красоты, силы, всем всегда помогал, был, правда, очень жадным — говорят, с друзей двойной гонорар брал, ну и правильно. А где ему деньги брать?» — восхитился Шаляпин.

Штурм тут же отреагировала на восхищения артистом однофамильца и в ответ сделала необычное и пугающее предложение.

«Вот будешь со мной дружить — будешь похоронен рядом с Шаляпиным. У меня на Новодевичьем, рядом с Шаляпиным (место есть. — Прим. ред.) прям соседняя аллея, рядышком», — похвасталась Штурм.

Певец спокойно выслушал предложение, отметив, что, скорее всего, похоронен будет на Ваганьковском кладбище, так как там у него покоится прабабушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие детали личной жизни вскрыл Прохор Шаляпин.

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