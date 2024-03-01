«Крайне безответственно»: Кремль про заявления США о конфликте с Россией

В Штатах всерьез говорят о возможности прямого столкновения армии России с войсками военного альянса.

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о возможном конфликте России и НАТО — это крайне безответственное заявление, которое демонстрирует позицию военного альянса на Украине и в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Остин заявил о том, что поражение Украины на поле боя грозит столкновением армий РФ и НАТО. Как подчеркивает Песков, эти слова в очередной раз подтверждают необходимость специальной военной операции России на Украине, чью территорию, очевидно, Запад уже считает своей.

«Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана. Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше-то уже нагнетать вроде бы некуда. А главное, что они де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считают Украину своей территорией. Это лишний раз подчеркивает абсолютную правильность того, что делает Российская Федерация и правильность и оправданность специальной военной операции», — сказал официальный представитель Кремля.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главу Пентагона Остина освистали за поддержку Израиля.