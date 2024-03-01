Баллистическую ракету «Ярс» успешно запустили с Плесецка

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 67 0

Минобороны РФ: учебно-боевой пуск «Ярса» в Плесецке прошел успешно

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Речь идет о российском межконтинентальном оружии, способном долететь до любой точки земного шара.

На государственном испытательном космодроме Плесецк прошел успешный учебно-боевой пуск баллистической ракеты ПГРК «Ярс». Об этом сообщает министерство обороны России.

Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

«Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Пуск проводился расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения. Как подчеркивают в военном ведомстве, все поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» мобильного базирования представляет собой усовершенствованный вариант комплекса «Тополь-М». Она оснащена разделяющей головной частью и является оружием, которое способно поразить цель в любой части земного шара. Дальность боевого заряда «Ярса» — 12 тысяч километров, а общая взрывная мощность эквивалентна миллиону тонн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные за неделю освободили три населенных пункта около Авдеевки.

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Баллистическую ракету «Ярс» успешно запустили с Плесецка

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