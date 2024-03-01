Российские военные за неделю освободили три населенных пункта около Авдеевки

Киевский режим на данном направлении терпит неудачи и несет большие потери.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Бойцы российской армии в течение недели освободили три населенных пункта на авдеевском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за неделю.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой народной республики и продолжили продвижение в западном направлении», — уточнил Конашенков.
На данном направлении бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника, отразили 48 контратак и лишили армию Украины свыше 2,6 тысячи боевиков. Кроме того, киевский режим потерял 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России имеет преимущество в артиллерии в Запорожской области.
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