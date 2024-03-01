Российские военные за неделю освободили три населенных пункта около Авдеевки

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 74 0

Киевский режим на данном направлении терпит неудачи и несет большие потери.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Бойцы российской армии в течение недели освободили три населенных пункта на авдеевском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за неделю.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой народной республики и продолжили продвижение в западном направлении», — уточнил Конашенков.

На данном направлении бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника, отразили 48 контратак и лишили армию Украины свыше 2,6 тысячи боевиков. Кроме того, киевский режим потерял 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России имеет преимущество в артиллерии в Запорожской области.

Тема:
Спецоперация
1 мар
«Процесс прекращен»: Кремль о проекте соглашений между Россией и Украиной
1 мар
«Не имеет права»: США указали Украине на ее истинное место
1 мар
Сальдо заявил о ликвидации в Херсоне присланных из Киева сотрудников СБУ
1 мар
«Нельзя недооценивать»: в США высказались о мощи российской армии
1 мар
«Умирать за Украину»: во Франции сделали новое заявление об участии в конфликте с Россией
1 мар
«Поддерживают Украину»: армию Великобритании начали готовить к «войне» с Россией
1 мар
«Грандиозная неудача»: как слова Макрона об отправке военных лишь навредили Украине
1 мар
Средства ПВО предотвратили атаку четырех украинских беспилотников
1 мар
Под Мариуполем нашли 2,5 тысячи опасных предметов
1 мар
Шольц объяснил нежелание Германии передавать Украине ракеты Taurus
+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
90.84
-1.03 98.54
-0.91
Четыре знака зодиака столкнутся с неожиданными переменами: гороскоп на ма...

Последние новости

14:21
«Крайне безответственно»: Кремль про заявления США о конфликте с Россией
13:57
«Требует внимания»: Путин обсудил с Совбезом вопросы нейтрализации угроз в космосе
13:49
«Его очень не хватает»: Матвиенко простилась с экс-премьером СССР Рыжковым
13:46
«Очень важно»: зачем власти Гагаузской автономии Молдавии приехали в Москву
13:34
В Кремле оценили послание Путина: «Самый квалифицированный прогноз»
13:26
В Москве заработали еще три круглогодичные ярмарки выходного дня

Сейчас читают

Маркиз, Мурысик, Жоржик, Гуччи, Лакки: кладбище домашних животных Волочковой
Долго жила в тени мужа: как сложилась судьба Елены Степаненко после развода
«Гололед нынче»: Петросян рассказал о своем самочувствии после перелома руки
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок