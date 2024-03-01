«Большой шаг»: чем полезна обязательная регистрация домашних животных в Подмосковье

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Кинолог Голубев: обязательная регистрация домашних животных — важная мера

«Большой шаг»: чем полезна обязательная регистрация домашних животных в Подмосковье

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Владельцы собак в Московской области должны проходить обязательную процедуру.

В Подмосковье уже несколько месяцев действует закон об обязательной регистрации домашних животных, а конкретно — собак. По мнению президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, эта мера — большой шаг вперед для повышения ответственности владельцев.

Закон вступил в силу в сентябре 2023 года, а 1 марта 2024-го стал последним днем, когда собаки, родившееся до начала прошлой осени, должны быть зарегистрированы. По мнению кинолога, обязательная регистрация должна повысить уровень персональной ответственности хозяев питомцев. Кроме того, маркировка питомцев поможет найти их, если животное вдруг сбежало или потерялось.

«Она позволяет повысить уровень персональной ответственности владельца, облегчает поиски пропавших питомцев, а также позволяет создать единую базу учета всех животных, что существенно облегчит последующие вопросы, касающиеся ответственного отношения к животным», — говорит Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Чтобы зарегистрировать питомца, владельцу необходимо подать заявление на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области либо обратиться напрямую в одну из ветеринарных клиник для проведения процедуры регистрации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что о вашей квартире говорят любимые места кошки.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.33
0.49 98.72
0.18
Четыре знака зодиака столкнутся с неожиданными переменами: гороскоп на ма...

Последние новости

20:21
Начал работу официальный сайт программы «Время героев»
20:07
Задержанный в ОАЭ футболист «Спартака» Промес пропустит матч против «Зенита»
19:53
«Большой шаг»: чем полезна обязательная регистрация домашних животных в Подмосковье
19:37
Кириенко посетил площадку стартового дня Всемирного фестиваля молодежи
19:36
«Пока не доешь — из-за стола не выйдешь»: худшие пищевые привычки из детства
19:28
Одним дроном: как русские бойцы уничтожили хваленый Abrams в зоне СВО

Сейчас читают

Ее больше нет, смиритесь: Либуше Шафранкова умирала в муках
«Были проблемы»: что стало причиной смерти озвучившего Мишутку актера Капатова
В Москве похоронили Алексея Навального*
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок