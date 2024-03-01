Задержанный в ОАЭ футболист «Спартака» Промес пропустит матч против «Зенита»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15 0

«Красно-белые» применят дисциплинарные меры к спортсмену по возвращению в Россию.

Задержанный в ОАЭ футболист «Спартака» Промес пропустит матч против «Зенита»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Нидерландский футболист «Спартака» Квинси Промес пропустит выездной матч против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура РПЛ из-за задержания в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

«Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург», — сказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

К Промесу, добавил он, применят дисциплинарные меры со стороны руководства «Спартака» по возвращению в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Промес находится в полицейском участке «Аль-Хаванидж» в Дубае. Спортсмен содержится там уже почти сутки.

Его задержали в аэропорту Аль-Мактум во время прохождения паспортного контроля 29 февраля. О том, что будет дальше с Промесом, не уточняется.

Он был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы в Нидерландах. После того, как решение суда вступило в законную силу, футболиста объявили в международный розыск.

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