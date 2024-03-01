«Причастные понесут наказание!» — Сильваши отреагировала на смерть пациента клиники Хайдарова

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16 0

Сильваши заявила, что виновные в смерти Гаврилова понесут наказание

«Причастные понесут наказание!» — Сильваши отреагировала на смерть пациента клиники Хайдарова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Петр Гаврилов скончался вскоре после хирургического вмешательства.

Светлана Сильваши почтила память бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова, который умер вскоре после операции в клинике ее мужа, звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова.

«Администрация клиники будет активно сотрудничать со следственными органами для того, чтобы выяснить истинные причины произошедшего. А все причастные к этому понесут соответствующее закону наказание!» — написала она.

Как отметила Сильваши, она считает «нравственно и морально важным» сделать публичное заявление после случившегося. Своей публикацией она также хотела избежать искажения ее позиции по инциденту представителями прессы.

В первую очередь она принесла соболезнования родственникам Гаврилова, добавив, что ее семья была лично знакома и с умершим, и с его женой. И подчеркнула, что вместе с Хайдаровым готова оказать посильную помощь.

«Что касается клиники, она будет активно сотрудничать со следственными органами для того, чтобы выяснить истинные причины произошедшего… Скорблю вместе с вами» — добавила Сильваши.

Свой текст она сопроводила фото со свадьбы Гаврилова, на которой присутствовала лично. Торжество состоялось в сентябре прошлого года, молодая вдова носит под сердцем ребенка.

Сильваши отметила, что не готова делать какие-либо «правовые заявления», комментировать происшествие от имени клиники или Хайдарова. Все эти вопросы взяла на себя медицинский юрист Кристина Высоцкая.

Гаврилов скоропостижно скончался 27 февраля в реанимации больницы РЖД, куда поступил в критическом состоянии. За десять дней до этого он перенес операцию по уменьшению желудка.

Хирургическое вмешательство проводил не Хайдаров, а один из сотрудников клиники. Реабилитация прошла благополучно, но после выписки Гаврилов почувствовал себя плохо и впоследствии умер.

Ранее 5-tv.ru писал, что подробности смерти пациента клиники Хайдарова.

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