Ее голос знает вся страна: как сложилась судьба Ольги Рождественской, подарившей голос «Красной Шапочке»

Знакомые ноты из советского детства слышали многие, однако не все знают его обладательницу в лицо. Как сложилась судьба девочки с выдающимися природными данными?

Далеко не все певицы и певцы, которые исполняли песни в знаменитых фильмах, могут похвастаться тем, что их имена известны широкой публике. Ольга Рождественская — приятное исключение из этого правила. Практически всю жизнь проработавшая за кадром певица сумела прославиться, снявшись лично только в одном фильме. Песни в ее исполнении звучали в известных взрослых и детских фильмах, которые снимались в конце 70-х — начале 80-х годов.

С малых лет Рождественская в первых рядах получала роль закадрового голоса во многих популярных картинах. Одним из первых знаменитых образов, который начинающей певице доверили озвучить, стала Красная шапочка автором которой был Алексей Рыбников. Песню для этого фильма восьмилетняя девочка записала с первого дубля, поразив композитора артистическими умениями. Известно, что Ольга родилась в музыкальной семье и получила в наследство от родителей прекрасный голос и слух.

Красная Шапочка стала символом успеха

После дебюта в роли Красной Шапочки юная певица приняла участие в целой серии фильмов. Например, ее голос прозвучал в известном вокализе из фильма «Усатый нянь» (1977). Далее она получила роль негритенка в фильме «Проданный смех» (1981). Не обошлись без ее голоса в картине «Чародеи» (1982). Она спела известную песню с припевом «Если снежинка не растает» совместно с вокально-инструментальным ансамблем «Добры молодцы». На этом карьера юной певицы не закончилась. В 1982 году Ольга исполнила партию молящейся девочки в рок-опере «Юнона и Авось», пишет автор Дзен-канала «Музыка. История, открытия, мифы».

Саму звезду зрители смогли увидеть лишь в одном фильме — «Я придумываю песню». Она сыграла роль маленькой певицы Соны.

Ольга Рождественская. Кадр из х/ф «Я придумываю песню», реж. Тофик Исмайлов, 1978 г.

Спустя годы Ольга Рождественская поступила в музыкальное училище имени Гнесиных, а также вышла замуж за пианиста группы «Мегаполис» Аркадия Мартыненко. С этого момента начался новый этап творчества певицы. Ей удалось озвучить рекламные ролики и принять участие в записи новой версии рок-оперы «Юнона и Авось».

На данный момент певица продолжает работу по закадровой озвучке в кино, а также активно сотрудничает с театрами и принимает участие в постановках мюзиклов.

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