«У вас анорексия?» — Волочкова попала под шквал критики из-за фото в образе жар-птицы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

Волочкова опубликовала фотографию в образе жар-птицы

«У вас анорексия?» — Волочкова попала под шквал критики из-за фото в образе жар-птицы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Фанатов интересует, почему танцовщица так стройна.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поразила поклонников новым образом. Балерина опубликовала фотографию в личном блоге.

«Примерила собственный костюм моей же жар-птицы», — написала Волочкова.

Экс-прима Большого театра на фотографии позирует перед зеркалом в красных одеяниях. Но одежда — не единственная часть образа звезды, еще она подвела глаза черным цветом.

Анастасия Волочкова. Instagram* / volochkova_art

Сама же артистка назвала свой внешний вид «праздником жизни». Многие фанаты поддержали эти слова и начали оставлять положительные комментарии.

«Искренне желаю вам женского счастья»; «Настенька, спасибо вам за такое прекрасное фото… Такая жар-птица может дарить только счастье и приносить удачу», — написали поклонники Волочковой.

При этом были и те, кому образ балерины пришелся не по душе. Одна из подписчиц задала неудобный вопрос звезде, на который так и не получила ответа.

«У вас анорексия?» — спросили у танцовщицы в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин честно ответил на слухи о романе с Волочковой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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