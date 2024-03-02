В Москве подвели итоги тестового голосования перед выборами Президента России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 27 0

Участники отвечали на вопрос о том, стоит ли вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха.

В Москве подвели итоги тестового голосования перед выборами Президента России

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

В Москве подвели итоги тестового голосования перед выборами президента России, которое проводилось в течение двух часов онлайн на странице elec.mos.ru и на некоторых участках.

Участники отвечали на вопрос о том, стоит ли вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха. Согласно результатам, которые приводит Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве, голоса распределились практически поровну.

За вариант «Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья» проголосовали 37% участников. Второе и третье по популярности места заняли варианты «Решение надо оставить специалистам» и «Тополя не надо вырубать» — их выбрали 32% и 31% голосующих соответственно. Участие в голосовании в общей сложности приняли 716 тыс. человек.

Участвовать в тестировании могли совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице. Для того, чтобы проголосовать в онлайн-формате, требовалась полная учетная запись на mos.ru.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта.

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