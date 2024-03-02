В Литве начнут конфисковать автомобили с российскими номерами

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 28 0

Также владельцам этих машин будут выписывать штрафы.

В Литве начнут конфисковать автомобили с российскими номерами

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Автомобили с российскими номерами начнут конфисковать в Литве с 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе литовской таможни.

«Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Европейского союза до 11 марта 2024 года», — говорится в заявлении.

Таможня Литвы отметила, что на территории страны до сих пор есть люди, передвигающиеся на машинах, которые зарегистрированы в России. Начиная с 11 марта за это будет грозить штраф и конфискация транспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Кремле ответили Литве на угрозы «нейтрализовать» Калининград. Продвижение Североатлантического альянса в сторону России и враждебная риторика — повод для принятия дополнительных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 

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