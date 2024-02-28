В Кремле ответили Литве на угрозы «нейтрализовать» Калининград

В прибалтийской стране считают, что этот российский регион станет внутренним для НАТО.

Продвижение Североатлантического альянса в сторону России и враждебная риторика — повод для принятия дополнительных мер. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов Североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности», — сказал он.

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Песков добавил, что такое поведение стран-участниц блока — основание для принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности России. Так он ответил на угрозы Литвы о «нейтрализации» Калининграда. Однако, подчеркнул Песков, он есть и всегда будет российский регионом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Литве пригрозили России «нейтрализацией» Калининграда, причем первым это якобы сделает НАТО. Так, после вступления Швеции в блок, Балтийское море станет внутренним, посчитали латвийские власти.

К слову, на днях стало известно, что Венгрия стала последней страной альянса, которая ратифицировала заявку Швеции на вступление в НАТО. Присоединение Швеции к альянсу поддержало подавляющее большинство депутатов: 188 — за, и только шесть голосов — против. Всего в венгерском парламенте 199 парламентариев.