Но есть нюанс: в Disney «на коленях» молят о возвращении Деппа в культовую франшизу

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 64 0

Джонни Депп может вернуться к съемкам «Пиратов Карибского моря» за альпак

Но есть нюанс: в Disney «на коленях» молят о возвращении Деппа в культовую франшизу

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/(c) Rudi Gigler

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Знаменитый голливудский актер выдвинул рабочей группе Disnеу трудновыполнимое условие.

Главный голливудский красавчик Джонни Депп совсем скоро может вернуться к съемкам «Пиратов Карибского моря», но есть нюанс. Заказчик —произведственная компания Disney обязана выполнить все условия известного артиста. А там точно есть, чему удивляться!

После грандиозного скандала с разводом и Эмбер Херд Депп лишился без преувеличения всех рекламных контрактов, потерял все деловые предложения и утратил возможность воплощать в жизнь роли, которые сделали его бешено знаменитым. Мытарства и постоянный стресс привели к тому, что Депп ушел в запой, практически перестал появляться на публике и даже в разы сократил общение с собственными детьми от Ванессы Паради.

Однако, теперь экранного капитана Джека Воробья ждет новый взлет — Джонни Депп может вернуться к съемкам шестой части «Пиратов Карибского моря», пишет портал World of Reel. Журналисты сообщили, что официального согласия 60-летний актер пока не дал: прежде, чем стороны окончательно подтвердят договоренность, в Disney должны выполнить условия голливудского красавчика.

Так, по предварительной информации, своими требованиями Депп буквально поставил кинокомпанию на колени: актер потребовал гонорар в размере 300 миллионов долларов наличными, а в качестве приятного бонуса — миллион альпак. В свою очередь, в Disney готовы заплатить актеру 301 миллион долларов, что явно не устраивает знаменитого актера.

Зачем Джонни Деппу нужно такое количество обаятельных животных, представители актера ответить не смогли. Однако, очевидно, что возвращаться к роли Джека Воробьева Депп отчего-то не спешит.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Депп сказал о романе с Дженной Ортегой.

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Но есть нюанс: в Disney «на коленях» молят о возвращении Деппа в культовую франшизу

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