Мэр Москвы рассказал, как в столице следят за уличными часами

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 19 0

В ее штате работают специалисты самых разных профессий: часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники.

Мэр Москвы рассказал, как в столице следят за уличными часами

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

На московских улицах установлено больше тысячи часов. И чтобы они ходили бесперебойно, работает специальная служба времени. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«В ее штате — специалисты самых разных профессий: часовые инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. Они проводят осмотр, техобслуживание и при необходимости — ремонт», — написал Мэр Москвы.

Первые уличные часы появились в столице в 1912 году. С ними пассажирам было легче ориентироваться в расписании расширяющейся трамвайной линии. Современные же циферблаты на опорах освещения начали монтировать с 1999 года. Одни из таких часов установили на улице Народного Ополчения. Они исправно работают и сегодня.

Почти все городские часы либо круглой, либо прямоугольной формы, но есть и циферблаты с уникальным дизайном — таких в Москве 28.

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