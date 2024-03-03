Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 30 0

В 2024 году мощные солнечные вспышки могут разрушить электросеть Земли

Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Разрушение электросети на целой планете может быть только одним из последствий глобальной катастрофы, спровоцированной бытовым явлением огромной силы.

В наше время мы совсем не может представить себя без гаджетов, электроприборов и света. Но что, если существует вероятность остаться без современных благ? Вернуть в прошлое нас может надвигающаяся на планету магнитная буря, предупреждает популяризатор науки Даниэль Медиавилла в авторском блоге для испанской газеты El Pais на YouTube. 

По соображениям научпоп-журналиста, 2024 год станет пиком многолетнего цикла солнечной активности. Мощные вспышки на Солнце могут привести к масштабному сбою в работе спутников, разрушить электросеть и в буквальном смысле отбросить человечество в Средневековье.

Совсем недавно ученые уже фиксировали мощную вспышку, которая, к счастью, большого ущерба быту землян не нанесла, но ученые предупреждают: по мере увеличения солнечной активности угроза остаться без основных благ только возрастает. 

По словам Медиавиллы, в науке чуть ранее уже был документально зафиксирован случай мощной геомагнитной бури, получившей название «событие Кэррингтона». В 1859 году люди, заставшие это явление, лишились телефонной связи: вспышка вывела из строя тысячи километров телеграфных линий. 

А в 2012 году японский астрофизик Фуса Мияке обнаружила в деревьях радиоуглеродные всплески и увеличение содержания бериллия во льдах. Это связывают с солнечной супербурей, запустившей большое количество космических частиц в сторону Земли. «События Мияке» обладают огромным разрушительным потенциалом для человечества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что три мощные вспышки на Солнце породили магнитную бурю на Земле.

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