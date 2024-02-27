Три мощные вспышки на Солнце породили магнитную бурю на Земле

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 40 0

Центр «Фобос»: три мощные вспышки на Солнце породили магнитную бурю на Земле

Три мощные вспышки на Солнце породили магнитную бурю на Земле

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Метеорологи прогнозируют некоторые изменения в магнитосфере планеты.

Сразу три мощные вспышки на Солнце спровоцировали магнитную бурю на Земле. Об этом говорится в сообщении на сайте центра «Фобос».

По данным метеорологов, серьезные вспышки стали крупнейшими за последние семь лет. Они возбудили магнитосферу планеты и породили первую магнитную бурю в текущем году.

«На Земле началась слабая магнитная буря класса G1», — говорится в сообщении центра.

магнитная буря класса G1 считается незначительной и может провоцировать слабые колебания электросети, незначительно влиять на работу спутников, а в некоторых случаях способна вызывать полярные сияния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Солнце выявили огромное пятно. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения. По мнению специалистов, это может отразиться на состоянии людей.

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