В тихом омуте черти водятся: Дакота Джонсон жестоко отомстила парню за подругу

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 39 0

Дакота Джонсон отомстила парню своей подруги, послав ему экскременты гориллы

В тихом омуте черти водятся: Дакота Джонсон жестоко отомстила парню за подругу

Фото: www.globallookpress.com / PICJER

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Со звездой фильма «50 оттенков серого» лучше не шутить. Как она проучила обидчика?

Звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон рассказала, как она справляется с обидчиками ее друзей. Оказывается, знаменитость с миловидной внешностью может и напакостить. О забавном случае она рассказала изданию Entertainment Tonight.

В жизни Дакоты случилась история, когда ее подруге разбили сердце. Знаменитость не смогла оставить без внимания болезненный поступок парня. Чтобы отомстить, креативная Дакота послала ему несколько килограммов экскрементов гориллы. Молодой человек явно запомнил, как не нужно поступать с девушками.

Напомним, известность Джонсон принесла главная роль в фильме «50 оттенков серого», снятого по одноименному эротическому бестселлеру Эрики Джеймс. Также из известных фильмов с актрисой: «В активном поиске», «Социальная сеть», «Хлоя и Тео», «Большой всплеск».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Леонардо Ди Каприо начал отпугивать молодых моделей секс-предпочтениями.

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