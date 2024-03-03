Собянин: Около 8,7 тыс. жителей ТиНАО получили новое жилье по реновации

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 25 0

В ТиНАО также появятся новые школы, поликлиники и спортивные объекты.

Собянин: Около 8,7 тыс. жителей ТиНАО получили новое жилье по реновации

Фото: Балаев Роман / ТАСС

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в эксплуатацию ввели уже девять домов по программе реновации. Еще четыре здания строятся, а 10 находятся на стадии проектирования. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Новые квартиры получили около 8700 тысячи человек. Всего в ТиНАО новое жилье будет предоставлено более чем 22 тысячам жителей», — отметил Мэр Москвы.

Кроме того, развивают социальную инфраструктуру. В Коммунарке, поселениях Десеновском, Внуковском и Московский строят и проектируют детские сады, в Новофедоровском получили разрешение на ввод в эксплуатацию. В поселении Рязановском планируют построить сразу четыре дошкольных учреждения, три из них — по программе стимулирования создания мест приложения труда.

В Коммунарке появится школа на 1200 мест, а в поселениях Десеновском, Филимонковском и Московский — образовательные комплексы.

В поселении Московский возводят большой спортивный объект с памп-треком и площадками для волейбола и тренировок на свежем воздухе. Уже построили всесезонную спортивную площадку, на которой сейчас открыт бесплатный каток.

Кроме того, в поселении Первомайском планируется организовать спортивно-реабилитационный комплекс, а в Филимонковском строят поликлинику для детей и взрослых.

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