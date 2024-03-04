«На подходе»: Джиган и Самойлова заговорили о появлении пятого ребенка

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 513 0

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова планируют пятого ребенка

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неужели Оксана Самойлова уже находится в интересном положении?

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова раскрыли правду о рождении пятого ребенка. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru они признались, что созрели и готовы к рождению и воспитанию еще одного малыша.

«Мы задумались. Как раз в доме есть комната свободная», — заявил рэпер на мероприятии Russian Party Super совместно с VK.

«На подходе», — добавила Самойлова.

При этом пара уже определилась даже с тем, кого они хотят больше — мальчика или девочку.

«Хотим девочку. С мальчиками потяжелее. Тем более будет конкуренция старшего и младшего братьев», — добавил Джиган.

К слову, пара в этом году отметит 12 лет совместной жизни. За это время у них родились три дочки и сын, после рождения которого в семье случился скандал из-за загула Джигана. Самойлова тогда простила любимого. Поклонники сначала осуждали блогера за то, что она дала второй шанс супругу. Они также предполагали, что скандал мог быть очередным пиар-ходом. Но спустя время семья рэпера снова стала выглядеть как образцовая, Оксану без устали хвалили за женскую мудрость и за то, что сохранила семью ради общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова наказывает детей.

-3° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:05
Балицкий объяснил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре
4:37
«На подходе»: Джиган и Самойлова заговорили о появлении пятого ребенка
4:22
Запад испугало знание Россией деталей поставок ракет на Украину
3:59
«Зверев, это ты в гриме?» — Волочкову в образе белого лебедя высмеяли в сети
3:42
В тихом омуте черти водятся: Дакота Джонсон жестоко отомстила парню за подругу
3:15
Ценная клетчатка: что такое пребиотики и почему они так важны организму

Сейчас читают

Музыканта Пророка Санбоя задержали на концерте в Петербурге
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок