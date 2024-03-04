Сделала это до встречи с мужем: зачем Татьяна Буланова заморозила яйцеклетки

В ближайшие дни артистке исполнится 55 лет. Неужели на шестом десятке она готова вновь окунуться в материнские будни?

Певица Татьяна Буланова, которая прошлым летом в третий раз вышла замуж за бывшего теннисиста Валерия Руднева, заморозила яйцеклетки. В эфире одной из программ на федеральном канале знаменитость призналась, что сделала это еще до знакомства с любимым.

Тогда это сделать ей предложила подруга, которая работала в клинике репродуктивных технологий. Немного подумав, певица согласилась. Решение, по собственному признанию, приняла интуитивно.

«Я интуитивно решила: пусть будет. У меня есть очень хорошая подруга, которая работает в клинике репродуктивных технологий. И она мне предложила заморозить», — вспомнила Буланова.

Использовать замороженные яйцеклетки Буланова пока не спешит, хоть у ее молодого супруга и нет детей. Но его этот вопрос пока не остро волнует. Однако саму знаменитость сейчас больше тревожит не то, что кто-то посторонний в случае чего выносит их совместного ребенка, а в том, как воспитать его, хватит ли сил, энергии.

«Тут дело не в том, что кто-то выносит, а в принципе — ребенок, когда родится, за ним же нужно ухаживать, его нужно поднимать. И тут вопрос, насколько к этому должна быть я готова и Валера», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему старший сын Татьяны Булановой забил тревогу из-за ее отношений с мужем.