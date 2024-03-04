Громко и четко: эксперт рассказал, как сделать голос более уверенным

Даже если вы не собираетесь выступать публично, вам все равно нужно красиво говорить. Это поможет чувствовать себя увереннее.

Если вы стараетесь говорить громко и уверенно, но в голосе начинают звучать нотки истерики и писка, значит у вас детский голос. Как избавится от слабого голоса рассказал эксперт по голосу и речи Тимур Рагга, пишет Газета.ру.

Для начала нужно понять, что голос — это наше озвученное дыхание. Громкость зависит от того, насколько свободно и легко мы дышим, насколько объемно вдыхаем и выдыхаем. Существует заблуждение о том, что для тренировки голоса достаточно проговаривать скороговорки. Они полезны для дикции, но на громкость голоса не влияют.

Эксперт отмечает, что для уверенного голоса необходимо тренировать диафрагму.

«Многие дышат поверхностно, задействовав только грудь и не вдыхая глубоко. Поэтому, когда такие люди говорят, они не выталкивают голос, а разговаривают на связках — начинают сипеть и хрипеть, голос теряется и устает. В результате, вы начинаете говорить слабо. Когда же голос мощный — все звучит иначе: диафрагма позволяет ему звучать тверже, увереннее и громче», — объяснил Рагга.

Немаловажную роль играет стресс, когда человек нервничает, то начинает зажиматься. Образуется блок, который не позволяет глубоко дышать, поэтому говорить громко не получается. При волнении связки могут зажиматься, тогда голос звучит высоко. Часто такое происходит у женщин. Если они ругаются, то в голосе появляются визгливые нотки. Это означает, что человек говорит только на связках и быстро и поверхностно глотает воздух. Как результат — звучат высоко, резко и по-детски.

Голос получается детским из-за неглубокого дыхания и отсутствия воздействия резонатора. Поэтому в тренировке голоса могут помочь занятия йогой или массаж. Они помогут телу расслабиться и убрать все зажимы. Воздух начнет циркулировать спокойнее, а дыхание станет более объемным, глубоким и мощным, темп речи снижается.

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