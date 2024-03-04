Мощная буря: штат Калифорния утонул в снегу, тысячи домов без электричества

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Калифорния утонула в снегу, тысячи домов в штате остались без электричества

Фото, видео: www.globallookpress.com / www.imago-images.de; 5-tv.ru

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Из-за огромных сугробов местные жители не могут выйти на улицу.

На западное побережье США обрушилась мощная снежная буря. Штат Калифорния в буквальном смысле утонул в снегу. Метель оставила десятки тысяч домов без электричества.

Из-за огромных сугробов местные жители не могут выйти на улицу. На дорогах образовались «пробки» из брошенных грузовиков. Владельцы не могут проехать и оставляют свои авто прямо посреди трасс. В связи с этим властям пришлось ограничить движение по ключевой автостраде с востока на запад.

Парализована работа именитых калифорнийских горнолыжных курортов. Жителей призвали не выходить из домов. По прогнозам синоптиков, улучшения погодных условий пока не предвидится как минимум до середины следующей недели.

Ранее 5-tv.ru писал, что Техас охватили масштабные лесные пожары. Огненный апокалипсис США уничтожил более 100 тысяч гектаров земли.

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