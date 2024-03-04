«Всерьез планирует»: какую провокацию готовит НАТО в отношении России

В Чехии считают, что альянс ведет подготовку к войне.

Страны Североатлантического альянса собираются совершить провокацию в Прибалтике, чтобы начать войну с Россией. Такое предположение высказал чешский политолог Петр Друлак в беседе с изданием Parlamentní listy.

«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией», — сказал он.

Друлак считает, что одна из прибалтийских стран может сказать о якобы нападении России и предложит НАТО действовать. Результатом такой провокации станет глобальная война. К тому же, в Европе есть страны, готовые принять участие в третьей мировой, указал Друлак.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об угрозе третьей мировой войны. Он подчеркнул, что у границ его республики и России находятся 32 тысячи военных НАТО.