«Всерьез планирует»: какую провокацию готовит НАТО в отношении России

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Евгения Романова
Евгения Романова 112 0

Политолог Друлак: страны НАТО готовят провокацию в Прибалтике для войны с РФ

«Всерьез планирует»: какую провокацию готовит НАТО в отношении России

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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В Чехии считают, что альянс ведет подготовку к войне.

Страны Североатлантического альянса собираются совершить провокацию в Прибалтике, чтобы начать войну с Россией. Такое предположение высказал чешский политолог Петр Друлак в беседе с изданием Parlamentní listy.

«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией», — сказал он.

Друлак считает, что одна из прибалтийских стран может сказать о якобы нападении России и предложит НАТО действовать. Результатом такой провокации станет глобальная война. К тому же, в Европе есть страны, готовые принять участие в третьей мировой, указал Друлак.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об угрозе третьей мировой войны. Он подчеркнул, что у границ его республики и России находятся 32 тысячи военных НАТО.

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