В своем стиле: Эмир Кустурица засмущал журналистку неожиданным вопросом

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 23 0

Режиссер Эмир Кустурица засмущал журналистку шуткой

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитый кинорежиссер выступил на Всемирном фестивале молодежи.

Сербский и югославский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица развеселил аудиторию на мероприятии, которое прошло на марафоне «Знания. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в «Сириусе». Гений с тонким чувством юмора начал свою речь с неожиданного вопроса.

«Почему цыган плакал, когда Титаник потонул?» — с загадкой поинтересовался артист у журналистки.

Девушка не растерялась и предположила, что дело в том, что цыган мог что-то забыть. Оказалось, что ему было жалко металл, который потонул. Зрители оценили юмор, легкость и простоту Кустурицы.

У режиссера особое отношение к цыганам, так как этот народ в большом количестве проживает на территории бывшей Югославии, где родился артист. Его восхищает их простой взгляд на жизнь, которая крутится вокруг обычных потребностей — денег, любви и семьи.

Кустурица часто поднимает тему цыган в своих фильмах. Например, в кинокартине «Время цыган» (1988).

Творчество кинорежиссера велико и многогранно. Самобытный творец подарил миру фильмы, пронизанные колоритом и человечностью. На мероприятии Кустурица подчеркнул, что нужно больше делать настоящие русские фильмы, а не имитировать Голливуд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда «Великолепного века» Озчивит призвал снять российско-турецкий сериал.

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