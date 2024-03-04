Адвокат Ефремова опроверг информацию об обращении в суд для УДО
Адвокат Падалко: ходатайство об УДО Ефремова подадут не раньше конца марта
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
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Есть ли у актера шансы на условно-досрочное освобождение?
Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова подано не было, об этом заявил адвокат актера Юрий Падалко в эксклюзивном комментарии корреспонденту 5-tv.ru. Подать ходатайство можно только в конце текущего месяца.
«В конце марта у нас по закону наступит такое право. Раньше мы его подать просто не можем по закону», — объяснил адвокат.
И только после этого запуститься весь механизм, например, запрос характеристики от колонии. Такие документы готовятся в течение двух недель после подачи ходатайства.
Михаил Ефремов попал в тюрьму после смертельного ДТП с его участием, произошедшего 8 июня 2020 года. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Ранее 5-tv.ru сообщил, кто может лишить Ефремова всех шансов на помилование.
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